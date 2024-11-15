Объект инфраструктуры получил повреждение на севере Украины

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в населенном пункте Голубовка Шосткинского района Сумской области на севере Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

«Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога дважды объявлялась в Сумской области 14 ноября.

14 ноября глава областной администрации Сергей Лысак сообщил, что инфраструктура повреждена в Днепропетровской области Украины.

До этого глава «Укрэнерго» Александр Брехт заявлял, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года.

По его словам, в компании готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из них жителей страны ждут длительные отключения света — до восьми часов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.