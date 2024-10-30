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В «Укрэнерго» заявили, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года

Глава «Укрэнерго» Брехт: Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года

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Укрэнерго

Грядущая зима на Украине станет одной из самых сложных за три года. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления «Укрэнерго» Алексея Брехта.

По его словам, в компании готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из них жителей страны ждут длительные отключения света.

«Мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические холодные дни до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов», — заявил он.

23 октября аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области на Украине. 19 октября украинские власти экстренно ввели аварийные отключения электроэнергии на территории Сумской области. По информации журналистов, без света временно остались жители Конотопского и Шосткинского районов. 16 октября на большей части Николаевской области Украины, в том числе в ее административном центре, ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее жителей Украины предупредили о 20-часовых отключениях света предстоящей зимой.

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