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Проживающие на Кипре россияне стали перебираться на турецкую часть острова

Economist: россияне переезжают из греческой в турецкую часть Кипра из-за санкций

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Личный архив Натальи Макаровой

Проживающие в греческой части Кипра россияне из-за санкций вынуждены переезжать в турецкую северную часть острова. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По подсчетам демографа из Никосии Мете Хатаи, в турецкой части Кипра, который был разделен в 1974 году, проживает в общей сложности около 20 тыс. русских и украинцев. Республика Кипр контролирует 57,6% территории острова, Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Турцией, — 36 %.

Некоторые россияне переехали туда из Республики Кипр, международно-признанной южной части с преобладанием греков, после того, как на Россию был наложен ряд санкций после начала конфликта на Украине в 2022 году. Другие приехали из России через Стамбул, говорится в материале.

Богатые россияне стекались в южную часть Кипра с начала 1990-х годов. Республика Кипр стала популярным как офшорная налоговая гавань и из-за системы «золотой паспорт».

Но после февраля 2022 года Кипр и его банки не имели другого выбора, кроме как подчиниться санкциям против России, заявил Теодорос Гоцис, заместитель главы политики безопасности в министерстве иностранных дел в Никосии.

Русских на турецком севере, население которого составляет около 550 тыс., больше, чем украинцев, рассказала президент украинско-кипрского общества дружбы Ксения Мухортова.

По ее словам, украинцы, как правило, не едут на север, поскольку это как ехать в Крым после 2014 года.

Несмотря на потерю российских туристов и бизнеса, экономике юго-западного Кипра «повезло» — туда стекаются граждане Израиля и Ливана, которые хотят иметь безопасное место для ведения бизнеса, говорится в публикации.

Ранее в Польше предупредили о возможной войне внутри НАТО из-за Кипра.

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