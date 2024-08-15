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В Польше предупредили о возможной войне внутри НАТО

Генерал Скшипчак: конфликт Турции и Греции из-за Кипра приведет к распаду НАТО

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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Польский генерал Вальдемар Скшипчак утверждает, что война между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса. Об этом сообщает Fakt.

Он подчеркнул, что в данном конфликте часть членов НАТО будет поддерживать Грецию, другая — Турцию, что в конечном счете приведет к концу существования блока.

Скшипчак добавил, что в случае подобного конфликта альянс не сможет принимать в нем прямое участие и будет стремиться решить споры дипломатическим путем. Генерал призвал Вашингтон и страны НАТО не допустить развития противостояния между Турцией и Грецией, особенно на фоне российско-украинского конфликта.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие.

Он считает, что когда российско-украинский конфликт закончится поражением НАТО, в блоке произойдет глубокий раскол, а также отречение государств от союза. Из-за этого в будущем произойдет решительный разрыв между Востоком и Западом, считает экс-разведчик.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.

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