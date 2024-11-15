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Во Владивостоке возбудили дело после падения пенсионерки в кипяток

СК возбудил дело после того, как пенсионерка во Владивостоке упала в кипяток

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Телеграм-канал «Newsbox24.tv»

Следователи возбудили уголовное дело после того, как пенсионерка с ожогами попала в больницу из-за прорыва на сетях горячего водоснабжения во Владивостоке. Об этом сообщили в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Калинина. Там возле ТЦ «Калина-Молл» пожилая женщина упала в кипяток. Предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Прокуратура поясняла, что работники «Дальневосточной генерирующей компании» в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность работ, из-за чего поток горячей воды окатил мимо проходящую женщину. В Telegram-каналах распространилось видео с места инцидента, на нем видно, что у женщины сильно обожжены кисти рук.

Накануне в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице 10 лет Октября, подросток провалился в глубокую яму с горячей водой. По словам матери, сын обварил ногу, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее рабочие омской пилорамы избили коллегу и облили его кипятком во время застолья в цеху.

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