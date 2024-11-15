Пенсионерку обварило кипятком при прорыве теплотрассы во Владивостоке

Во Владивостоке прорвало теплотрассу, из-за чего местную жительницу окатило кипятком — женщина в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент случился в районе дома №55 на улице Калинина. Предварительно, работники «ДГК» в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность работ, из-за чего поток горячей воды окатил проходящую мимо пенсионерку.

Прокуратура проводит проверку по данному инциденту.

Накануне в Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице 10 лет Октября, подросток провалился в глубокую яму с горячей водой. По словам матери, сын обварил ногу, ему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, по предварительной информации, пятиметровая яма образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе. В администрации города сообщили, что тепловые сети на этом участке принадлежат частному лицу.

Ранее рабочие омской пилорамы избили коллегу и облили его кипятком во время застолья в цеху.