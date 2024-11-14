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Рабочие омской пилорамы избили коллегу и облили его кипятком во время застолья в цеху

В Омске рабочие пилорамы избили коллегу и облили его кипятком в цеху

В Омске двое рабочих пилорамы избили своего коллегу и облили его кипятком во время распития спиртного в цеху. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на пилораме, расположенной в Центральном округе. Трое мужчин после работы остались в цеху и начали распивать алкоголь. В ходе застолья произошел конфликт, входе которого двое мужчин в возрасте 26 и 33 лет избили своего 35-летнего коллегу и облили его кипятком, когда тот потерял сознание. Позже один из нападавших ушел домой, а второй остался ночевать на работе.

Полицейские, которым стало известно о произошедшем, прибыли в цех и обнаружили там пострадавшего в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Подозреваемых в избиении коллеги задержали. По факту случившегося проводится проверка.

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