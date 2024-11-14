В Омске подросток упал в пятиметровую яму с кипятком

СК Омской области устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик получил ожоги, упав в яму с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице 10 лет Октября, подросток провалился в глубокую яму с горячей водой. По словам матери, сын обварил ногу, ему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК, по предварительной информации, пятиметровая яма образовалась из-за провала грунта после аварии на трубопроводе. В администрации города сообщили, что тепловые сети на этом участке принадлежат частному лицу.

«АО «Тепловая компания» не проводила и не проводит работы по данному адресу, так как сети находятся на балансе абонента», — рассказали в мэрии.

До этого сообщалось, что в Бахчисарае помощь спасателей потребовалась 12-летнему мальчику, который играл с друзьями и провалился в бетонный резервуар глубиной семь метров. Ушибов и травм у школьника обнаружено не было, его передали матери.

Ранее в Чудове годовалый ребенок упал в яму с водой в частном доме.