В Москве суд вынес приговор мужчине, поджегшему мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

В Москве суд принял решение оштрафовать жителя столицы, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении приговор Щербинского суда.

В документе говорится о том, что через несколько дней после теракта мужчина гулял ночью возле дома и увидел у камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов мягкие игрушки. Он достал зажигалку и поджег их.

В приговоре сообщается, что закладной камень не пострадал, но получил сильные загрязнения в виде гари и копоти. Клининговая служба потратила на уборку почти два часа.

Сумма штрафа, назначенного москвичу, не называется. Зажигалку суд потребовал уничтожить.

В апреле после задержания мужчина в беседе с сотрудниками правоохранительных органов поделился причинами произошедшего. По его словам, он посчитал, что мемориал — «это лишнее», а принесенные местными жителями игрушки и цветы будут красиво смотреться после возгорания. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы «Пикник». Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в «Крокус» ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.

Ранее против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.