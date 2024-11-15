Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве суд вынес приговор мужчине, поджегшему мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Суд оштрафовал москвича, который поджег мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

close
Телеграм-канал «SHOT»

В Москве суд принял решение оштрафовать жителя столицы, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении приговор Щербинского суда.

В документе говорится о том, что через несколько дней после теракта мужчина гулял ночью возле дома и увидел у камня-памятника воинам-участникам локальных конфликтов мягкие игрушки. Он достал зажигалку и поджег их.

В приговоре сообщается, что закладной камень не пострадал, но получил сильные загрязнения в виде гари и копоти. Клининговая служба потратила на уборку почти два часа.

Сумма штрафа, назначенного москвичу, не называется. Зажигалку суд потребовал уничтожить.

В апреле после задержания мужчина в беседе с сотрудниками правоохранительных органов поделился причинами произошедшего. По его словам, он посчитал, что мемориал — «это лишнее», а принесенные местными жителями игрушки и цветы будут красиво смотреться после возгорания. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы «Пикник». Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в «Крокус» ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.

Ранее против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами