Москвич из хулиганских побуждений поджег посвященный теракту в «Крокусе» мемориал

Жителя Новой Москвы задержали после поджога около местного памятника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По версии правоохранителей, 48-летний мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где местные жители организовали стихийный мемориал после теракта в «Крокус Сити Холле». Там он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал.

Правоохранители задержали подозреваемого спустя двое суток. По словам мужчины, он сделал это из хулиганских побуждений.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских захоронений, так как мемориал установлен в память воинам — участникам локальных конфликтов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы «Пикник». Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в «Крокус» ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.

Ранее в Петербурге арестовали «шутившего» о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана.