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Общественный деятель рассказал о незаконных действиях Кишинева против СМИ Молдавии

Общественник Влах: Кишинев незаконно закрыл 14 телеканалов и десятки СМИ

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавские власти незаконно закрыли в стране 14 телеканалов и десятки СМИ, которые предоставляли слово противникам действующего президента Майи Санду. Об этом в интервью ТАСС заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

По его словам, провластные молдавские СМИ сеют раздор в обществе с помощью призывов к расправе над инакомыслящими. Общественник утверждает, что данные средства массовой информации существуют на западные гранты, а также возмущается, что его отпустили из-под стражи.

В публикации отмечается, что Влаха задержали на прошлой неделе за якобы призывы с покушением на жизнь Санду в социальных сетях.

До этого Влах заявил, что парламентские выборы в Молдавии в 2025 году, скорее всего, проведут досрочно.

11 ноября экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах сообщила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию».

Ранее экс-министр Молдавии назвал президентские выборы операцией по захвату власти.

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