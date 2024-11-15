В Гагаузии не исключили досрочных выборов в парламент Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии в 2025 году, скорее всего, проведут досрочно. Об этом заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах в беседе с ТАСС.

Правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уже начала срочно готовиться к выборам в парламент, которые «наверняка проведут досрочно», отметил он.

Это делается для того, чтобы не дать оппозиции объединиться против ПДС и применить «способы фальсификации» по примеру президентских выборов и референдума по внесению поправок в конституцию, позволяющих Молдавии вступить в Евросоюз, добавил Влах.

11 ноября экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах сообщила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию». Она подчеркнула, что президентство Майи Санду, которая переизбралась на второй срок, «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее экс-министр Молдавии назвал президентские выборы операцией по захвату власти.