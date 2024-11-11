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Экс-глава Гагаузии назвала способ избавиться от режима Санду

Экс-глава Гагаузии Влах: парламентские выборы помогут избавиться от режима Санду

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут возможность избавиться от режима президента республики Майи Санду. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

«Парламентские выборы 2025 года дают нам реальную возможность избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию», — отметила она.

Влах подчеркнула, что правление Санду «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

«Поэтому вполне логично, что большинство тех, кто живет в Молдове, проголосовали против этого президента (против Санду. — «Газета.Ru»), — сказала Влах.

Она обратила внимание на то, что Санду одержала победу на президентских выборах благодаря «гражданам из диаспоры», которые находятся за рубежом.

«Если бы у Санду было хоть немного гордости и достоинства, она бы ушла в отставку», — добавила экс-глава Гагаузии.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее оппозиция Молдавии упрекнула власть в превращении страны в базу НАТО.

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