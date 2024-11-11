Экс-министр Молдавии назвал президентские выборы операцией по захвату власти

Выборы президента Молдавии стали не демократической процедурой, а операцией по захвату власти, заявил бывший министр юстиции страны Фадей Нагачевский на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, выборы нельзя было назвать политической борьбой. Бывший министр добавил, что команда президента Молдавии Майи Санду использовала все средства и меры, в том числе административные, чтобы победить. Нагачевский отметил, что представители местной власти заранее начали говорить о попытках подкупа избирателей, чтобы заявить о фальсификации выборов в случае проигрыша Санду.

До этого экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила, что экономика страны находится в «плачевном состоянии» и нуждается в спасении. По ее словам, в настоящее время инвесторы уходят из страны, а промышленное производство и грузоперевозки снижаются.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Госдуме назвали итоги выборов в Молдавии госпереворотом.