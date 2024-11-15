Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд решил не приобщать выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики Яновского

РИА Новости: суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра Яновского

close
Нина Зотина/РИА Новости

Московский городской суд принял решение не приобщать выводы медицинских экспертов о состоянии здоровья бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского к материалам уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Руслан Кожура в беседе с РИА Новости.

«Ему (Яновскому. — «Газета.Ru») дважды проводили стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям», — сказал адвокат.

По его словам, сейчас у заключенного под стражу Яновского высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

«Несмотря на то, что прокурор не возражал против приобщения заключения медэкспертов, суд необоснованно отказал», — отметил Кожура.

Адвокат настаивал на том, чтобы смягчить Яновскому меру пресечения из-за медицинских показаний, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО.

Бывшего замминистра задержали 24 октября в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связано с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако, как утверждается, задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Журналисты отмечали, что Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Ранее сообщалось, что по делу о ликвидации нерентабельных шахт ФСБ и МВД провели более 50 обысков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами