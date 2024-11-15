Суд решил не приобщать выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики Яновского

Московский городской суд принял решение не приобщать выводы медицинских экспертов о состоянии здоровья бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского к материалам уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Руслан Кожура в беседе с РИА Новости.

«Ему (Яновскому. — «Газета.Ru») дважды проводили стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям», — сказал адвокат.

По его словам, сейчас у заключенного под стражу Яновского высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

«Несмотря на то, что прокурор не возражал против приобщения заключения медэкспертов, суд необоснованно отказал», — отметил Кожура.

Адвокат настаивал на том, чтобы смягчить Яновскому меру пресечения из-за медицинских показаний, но Мосгорсуд оставил его в СИЗО.

Бывшего замминистра задержали 24 октября в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связано с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако, как утверждается, задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Журналисты отмечали, что Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Ранее сообщалось, что по делу о ликвидации нерентабельных шахт ФСБ и МВД провели более 50 обысков.