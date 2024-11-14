Суд оставил в СИЗО экс-замминистра энергетики России

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве с ущербом более 175 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Яновского.

28 октября защита экс-замминистра энергетики Яновского обжаловала его арест.

Бывшего замминистра задержали 24 октября в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связано с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако, как утверждается, задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Журналисты отмечали, что Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Ранее суд оставил в СИЗО генерала Шамарина.