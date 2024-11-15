Дело журналистки Кеворковой направили в прокуратуру

В прокуратуру направили уголовное дело журналистки Надежды Кеворковой, возбужденное по обвинению в оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил адвокат женщины Калой Альхигов.

«Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в данном случае, поскольку дело имеет политический окрас, проверять будет городская прокуратура, обычно это занимает больше времени», — сказал юрист.

Альхигов добавил, что дело может быть рассмотрено через две-три недели. После окончания работы документы поступят в 235-й гарнизонный военный суд, где их рассмотрят по существу, отметил адвокат.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кеворковой. Она будет находиться в СИЗО до 6 декабря.

Ранее Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов.