Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма до 6 декабря. Об этом сообщило РИА Новости.

Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в своем Telegram-канале журналистка публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). По данным издания, журналистка якобы находится в дружеских отношениях с террористами.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кеворкова закончила исторический факультет МГУ, специализируется на Ближнем Востоке и религии. Работала репортером в Афганистане, Иране, Турции, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе.

Ранее МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову (признана в РФ иностранным агентом).