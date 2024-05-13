Журналистка Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

7 мая Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю журналистку по подозрению в оправдании терроризма.

Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). По данным издания, журналистка якобы находится в дружеских отношениях с террористами.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).