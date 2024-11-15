Назван минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в следующем году повысится на 1,8 единицы. Об этом сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма ИПК для выхода на пенсию должна составлять не менее 30», — отметила она.

Епифанова обратила внимание, что максимальное количество ИПК за год не превышает 10 единиц. По ее словам, это может быть трудовая деятельность или уход за детьми. Сенатор напомнила, что чем больше взносов платит работодатель, тем выше будущая пенсия. Размер одного ИПК с 2025 года составит 142,76 рубля.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров области Анатолий Никитин заявил, что повышение пенсий россиян — это не про улучшение благосостояния пожилых людей, а лишь попытки догнать инфляцию. По его оценке, набор питания одного человека обойдется в среднем в 6 656,5 рубля.

Ранее эксперт объяснил смысл привязки размера пенсии к родительскому стажу.