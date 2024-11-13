Эксперт объяснил смысл привязки размера пенсии к родительскому стажу

В России нужно привязать размер пенсии к родительскому стажу, чтобы он не зависел только от трудового. У многодетных матерей пенсионные выплаты не должны быть ниже, чем у женщин-карьеристок, заявил в беседе с 360.ru демограф, аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.

Сегодня на фоне низкой рождаемости в негативную сторону изменилось соотношение пенсионеров и работающих людей, отметил эксперт. По сути, пенсионеров больше, чем представителей трудоспособного возраста, из-за чего и пенсии остаются небольшими. По мнению демографа, будет справедливо, если люди трудоспособного возраста будут платить в Пенсионный фонд половину взносов, а вторую – направлять на помощь своим родителям.

Еще одним важным шагом в решении проблемы станет зависимость размера пенсии от родительского стажа, считает демограф. По его мнению, ситуация, когда не уходившая в декрет карьеристка получает более высокую пенсию, чем многодетная мать, несправедлива. Получается, что пятеро детей из одной семьи работают и вносят вклад в Пенсионный фонд, а их мать получает меньше средств, чем женщина, которая всю жизнь проработала и не родила ни одного ребенка.

«Никто из ее потомков не внесет в этой части вклад в наполнение Пенсионного фонда, но она получает пенсию раза в два больше, чем условная наша мама-героиня», — посетовал Тимаков.

Он призвал учитывать факт воспитания, а не рождения детей. Заслуги недобросовестных родителей неважны, даже если они «организовали фабрику по производству потомков», подчеркнул эксперт.

Напомним, также Тимаков назвал неэффективной мерой перенос основной массы маткапитала на первое по очередности рождение, так как, по его мнению, именно стимулирование вторых и особенно третьих рождений должно стать главной задачей.

Ранее в Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий.