В Союзе пенсионеров раскритиковали действующую индексацию пенсий

Повышение пенсий россиян — это не про улучшение благосостояния пенсионеров, а лишь попытки догнать инфляцию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров области Анатолий Никитин.

«Пока пенсионная система России находится на этапе реформирования, быстрых значительных улучшений не ожидается. При этом государство постепенно принимает дополнительные меры социальной поддержки и старается выровнять ситуацию по всем регионам. Сегодня все-таки индексация пенсий — это не про улучшение благосостояния пенсионеров, а лишь попытки догнать инфляцию», — отметил Никитин.

Он напомнил, что в 2025 году ожидается индексация страховой пенсии на 7,3%, что равно уровню официальной прогнозируемой инфляции.

«Кто-то говорит, что это положительно скажется на доходах пенсионеров по всей стране. Я, как человек математического склада ума, люблю цифры. Давайте посчитаем. При индексации на 7,3% раз в 2025 году у работающих пенсионеров выплаты составят 18 760 рублей, а у неработающих — 23 338 рублей. При этом товары базовой потребительской корзины дорожают гораздо быстрее», — сказал Никитин.

По его оценке, набор питания одного человека обойдется в среднем в 6 656,5 рубля, коммунальные услуги за однокомнатную квартиру — 3 728,5 рубля в месяц. Еще около 3 000 рублей уйдет на лекарства. Итого — 13 385 рубля в 2024 году на базовые потребности в месяц. При этом в среднем десяток яиц подорожал на 31%, сахар — на 21%, а стоимость продуктовой корзины возросла на треть, привел статистику Никитин. Повышение тарифов ЖКХ по субъектам РФ составило 9,8%, а лекарства подорожали на 25%, добавил парламентарий.

По оценке Никитина, средняя пенсия у работающих пенсионеров в России составляет 17 484 рубля, а неработающие получают 21 751 рубля.

Ранее экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца по реальной инфляции.