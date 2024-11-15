У берегов Гондураса сформировался шторм «Сара», который угрожает стране катастрофическими наводнениями. Об этом сообщили на сайте Национального центра по слежению за ураганами США.

«Опасные для жизни и потенциально катастрофические ливневые наводнения и оползни ожидаются в Гондурасе до выходных», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, сейчас природное явление находится в 105 километрах северо-западнее мыса Кабо-Грасьяс-а-Дос.

7 ноября энергосистему Кубы полностью отключили из-за ветра и урагана «Рафаэль». В стране применили протоколы на случай непредвиденных обстоятельств.

8 ноября глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили государству помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль». Также помощь предложили страны региона Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексика, Колумбия, Боливия и Венесуэла.

Ранее в Испании заявили о беспрецедентных масштабах катастрофы из-за удара стихии.