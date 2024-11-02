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В Испании заявили о беспрецедентных масштабах катастрофы из-за удара стихии

Министр транспорта Испании Пуэнте назвал беспрецедентной катастрофой последствия наводнения

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Eva Manez/Reuters

Масштабы катастрофы после наводнений в Испании несопоставимы с другими происшествиями. Об этом сообщает газета El País.

Как заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, из-за бури, которая вызвала наводнения, пострадала целая провинция (Валенсия).

«Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны. Это несопоставимо с другими катастрофами», — рассказал он в интервью изданию.

Чиновник надеется, что восстановить движение по линии поездов между Мадридом и Валенсией удастся в течение двух недель.

Последствия мощного наводнения продолжают ликвидироваться. В Валенсию направили дополнительно пять тысяч военных, часть из которых уже отправилась в автономное сообщество, а другая часть будет там 3 ноября.

Причиной наводнения оказалось глобальное потепление, как считает организация World Weather Attribution (WWA). Экстремальные и разрушительные штормы будут появляться в регионе все чаще.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.

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