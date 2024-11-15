Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Порядка 400 человек эвакуировали из горящего здания в Москве

МЧС: из горящего здания на юге Москвы вывели порядка 400 человек

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Пожар произошел в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

«Произошло загорание личных вещей и мебели на четвертом этаже здания. Из здания эвакуировано порядка 400 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:03 по московскому времени.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что пожар случился на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте на западе Москвы. В результате возгорания один человек не выжил. Всего спасли 12 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

В ГСУ СК России по городу Москве уточнили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения. В ведомстве организовали проведение доследственной проверки.

Кроме того, в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте работали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Отмечалось, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами