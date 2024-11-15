Порядка 400 человек эвакуировали из горящего здания в Москве

Пожар произошел в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

«Произошло загорание личных вещей и мебели на четвертом этаже здания. Из здания эвакуировано порядка 400 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:03 по московскому времени.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар на площади 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что пожар случился на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте на западе Москвы. В результате возгорания один человек не выжил. Всего спасли 12 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

В ГСУ СК России по городу Москве уточнили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения. В ведомстве организовали проведение доследственной проверки.

Кроме того, в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте работали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Отмечалось, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.