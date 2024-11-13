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Пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве

МЧС: 15 человек спасены при пожаре в общежитии в Москве

Спасатели МЧС России спасли 15 человек при пожаре в общежитии в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Столичные огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 15 человек», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на первом этаже здания общежития на Ташкентской улице. Людей эвакуировали с места происшествия при помощи специальной техники. Подробности происшествия уточняются.

До этого в подмосковном селе Ям загорелось складское помещение. При тушении были задействованы 23 специалиста и пять единиц техники.

30 октября в городе Подольске Московской области загорелось производственное здание. Как уточняли в МЧС, пожар произошел в цехе по производству пластиковых окон на улице Станционной. Огонь охватил помещение и кровлю на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В начале ноября в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.

Ранее пожар в автосервисе на востоке Москвы попал на видео.

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