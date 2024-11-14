В центре Москвы горит жилой дом 1930 года постройки

В жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«На улице Маросейке горит квартира на втором этаже, а также перекрытия между вторым и третьим этажами жилого дома. На месте работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Издание MSK1.RU пишет, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

Очевидец рассказал, что видел несколько пожарных машин, которые мчались по улице. По его словам, «горелым немного пахнет, если отойти от метро».

14 ноября пожар также вспыхнул в здании птичника на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Челябинской области. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение. Сообщается, что пламя успело распространиться на площади 800 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по проливке и разборке конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.