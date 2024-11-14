Сотрудники МЧС потушили пожар в доме на западе Москвы

Пожар на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте на западе Москвы полностью потушили. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Москве полностью потушен», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в 23:35 по московскому времени.

В результате возгорания один человек не выжил. Всего спасли 12 человек, в их числе двое несовершеннолетних.

В ГСУ СК России по городу Москве уточнили, что одному ребенку потребовалась госпитализация, у него выявили признаки отравления продуктами горения. В ведомстве организовали проведение доследственной проверки.

Днем сообщалось, что в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте работали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Отмечалось, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.