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Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре Москвы

МЧС: пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет

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МЧС России

Пожар в доме на улице Маросейка в центре Москвы потушен, пострадавших нет. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожар в Москве полностью потушен. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Днем 14 ноября в жилом доме на улице Маросейке в центре Москвы произошел пожар, охвативший квартиру и перекрытия между вторым и третьим этажами. На месте прибыли 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Отмечалось, что пожар произошел в здании 1930 года постройки, недалеко от станции метро «Китай-город».

14 ноября пожар также вспыхнул в здании птичника на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Челябинской области. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение. Сообщается, что пламя успело распространиться на площади 800 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по проливке и разборке конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожарные спасли 15 человек из горящего общежития в Москве.

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