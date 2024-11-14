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В Челябинской области произошел сильный пожар на птицефабрике «Равис»

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на челябинской птицефабрике «Равис»

Пожар произошел в здании птичника на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Челябинской области. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что пламя успело распространиться на площади 800 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы продолжают работу по проливке и разборке конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тушении пожара участвуют 80 человек и 25 спецмашин.

13 ноября пожар произошел в гардеробе школы №116 в городе Челябинске. Огонь охватил личные вещи учеников в раздевалке на первом этаже здания. Пламя распространилось на площади два квадратных метра, при этом сотрудники образовательного учреждения смогли сами ликвидировать возгорание при помощи порошкового огнетушителя. В результате пожара никто не пострадал.

Два года назад на птицефабрике «Равис» в Челябинской области уже был пожар. Тогда в огне сгорели 15 тысяч птиц.

Ранее при пожаре в общежитии в Москве человек выпрыгнул из окна.

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