Лавров прибыл в Абу-Даби на форум по вопросам мира и безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в международном форуме «Сир Бани Яс», посвященном вопросам мира и безопасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия мероприятия намечена на 15 ноября. Ожидается, что встреча будет проходить в закрытом режиме без доступа прессы.

Как сообщается, Лавров впервые посетил этот форум в ноябре 2022 года.

В министерстве иностранных дел России отметили, что «Сир Бани Яс» является авторитетной площадкой для диалога, на которой обсуждаются важные международные вопросы с участием видных политиков, аналитиков и экспертов из разных стран, включая представителей глобального Юга и Востока.

14 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, на переговорах в Москве они обсудили конфликты в Украине и секторе Газа.

Ранее Лавров заявил о важности национальных интересов России на мировой арене.