Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров прибыл в Абу-Даби на форум по вопросам мира и безопасности

Лавров прибыл в Абу-Даби для участия в международном форуме «Сир Бани Яс»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в международном форуме «Сир Бани Яс», посвященном вопросам мира и безопасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия мероприятия намечена на 15 ноября. Ожидается, что встреча будет проходить в закрытом режиме без доступа прессы.

Как сообщается, Лавров впервые посетил этот форум в ноябре 2022 года.

В министерстве иностранных дел России отметили, что «Сир Бани Яс» является авторитетной площадкой для диалога, на которой обсуждаются важные международные вопросы с участием видных политиков, аналитиков и экспертов из разных стран, включая представителей глобального Юга и Востока.

14 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, на переговорах в Москве они обсудили конфликты в Украине и секторе Газа.

Ранее Лавров заявил о важности национальных интересов России на мировой арене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами