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Лавров и глава МИД Колумбии обсудили Украину и Ближний Восток

МИД: Лавров и глава МИД Колумбии обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, на переговорах в Москве они обсудили конфликты в Украине и секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены важные международные вопросы, включая украинский и палестино-израильский кризисы, и намечены шаги по углублению сотрудничества на международных форумах. Также была подтверждена готовность России продолжать содействие миростроительству в Колумбии в рамках координируемых усилий Совета Безопасности ООН.

Сегодня Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом дипломат отметил, что для начала диалога в Киеве должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.

Накануне Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Республики Колумбия пробудет в Москве до 15 ноября. Запланированы его переговоры с российским коллегой. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня в ООН.

Ранее Лавров рассказал об ожиданиях от президентства Трампа.

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