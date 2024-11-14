Лавров и глава МИД Колумбии обсудили Украину и Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с колумбийским коллегой Луисом Хильберто Мурильо, на переговорах в Москве они обсудили конфликты в Украине и секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены важные международные вопросы, включая украинский и палестино-израильский кризисы, и намечены шаги по углублению сотрудничества на международных форумах. Также была подтверждена готовность России продолжать содействие миростроительству в Колумбии в рамках координируемых усилий Совета Безопасности ООН.

Сегодня Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. При этом дипломат отметил, что для начала диалога в Киеве должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.

Накануне Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Республики Колумбия пробудет в Москве до 15 ноября. Запланированы его переговоры с российским коллегой. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сфере, а также обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня в ООН.

Ранее Лавров рассказал об ожиданиях от президентства Трампа.