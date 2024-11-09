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В Белгородской области автомобиль подорвался на мине

Гладков: в селе Старый Хутор Белгородской области автомобиль подорвался на мине

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В селе Старый Хутор в Белгородской области автомобиль подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медпомощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит», — написал он.

8 ноября ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город и село в Белгородской области. По словам Гладкова, в селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна, посекло фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

В городе Шебекино из-за детонации упавшего беспилотника повреждения получили два частных домовладения.

В начале июня Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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