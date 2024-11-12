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Российский военный показал ветку-мину, оставленную украинскими войсками

РИА: ВСУ на Торецком направлении оставляют мины в виде веток

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины на Торецком направлении оставляют или сбрасывают с беспилотников мины, замаскированные под сломанные ветви дерева. Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство опубликовало видеозапись, на которой российский военный запечатлел подобное устройство, оставленное на дороге.

«С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка», — говорит на видео штурмовик ВС РФ.

На видео также показана ликвидация устройства.

1 ноября Минобороны РФ сообщало, что инженерные войска проводят разминирование освобожденной территории в Курской области.

Они обследуют уцелевшие после боевых действий дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов.

До этого ведомство заявляло, что ВСУ минируют окрестности Угледара, сбрасывая мины с БПЛА.

Ранее ученые научились дистанционно искать мины с помощью лазеров и звука.

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