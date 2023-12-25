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Найденный мужчиной на природе осколок стекла оказался крупным алмазом

Житель США нашел на прогулке в национальном парке крупный алмаз

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Arkansas State Parks

Житель Арканзаса (США) Джерри Эванс во время посещения национального парка «Кратер алмазов» нашел драгоценный камень, который сначала принял за осколок стекла. Об этом сообщает UPI.

Мужчина рассказал, что во время посещения парка в надежде найти алмаз он и его спутники собирали все подряд. Через некоторое время после возвращения домой американец отправил камень на экспертизу в Геммологический институт США. В ответе специалисты указали, что «кусок стекла» оказался алмазом весом 4,87 карата.

«Когда мне позвонили и сказали, что это и вправду алмаз, я не поверил своим ушам», — поделился своими впечатлениями Эванс.

Мужчина добавил, что после этого он обратился в национальный парк и официально зарегистрировал находку.

Ранее Колумбия объявила о попытке поднять сокровища с затонувшего в 1708 году галеона.

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