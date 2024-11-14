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Маск хочет пожизненного заключения для врачей, меняющих детям пол

Илон Маск поддержал пожизненное заключение для врачей, меняющих детям пол

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Глава SpaceX Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, выполняющих операции по смене пола у детей. Соответствующий комментарий он оставил под постом в соцсети X.

«Да», — написал Маск комментарий под постом одного из пользователей, который призвал к пожизненному заключению врачей, меняющих пол детям.

Таким образом он отреагировал на данные Times о том, что в Соединенных Штатах за последние пять лет по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации».

7 ноября сын Маска Ксавье, который ранее сменил пол, заявил, что хочет покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Он отметил, что не видит своего будущего в Соединенных Штатах. Как считает сын Маска, даже если при новом президенте не будут приняты «законы против трансгендеров», люди, которые поддержали их, «никуда не денутся» из США.

Телеканал ABC сообщал, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. С момента прошедших в США выборов Маск практически на ежедневной основе находится в поместье избранного главы государства в Мар-а-Лаго (штат Флорида), оказывая тем самым прямое влияние на кадровые решения.

Ранее в США заявили о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов».

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