Сменивший пол сын Маска сообщил о желании покинуть США из-за Трампа

Сын американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Ксавье, который ранее сменил пол, заявил, что хочет покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Threads (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил», — написал сын предпринимателя.

Он отметил, что не видит своего будущего в Соединенных Штатах.

Как считает сын Маска, даже если при новом президенте не будут приняты «законы против трансгендеров», люди, которые поддержали их, «никуда не денутся» из США.

Родившийся в 2004 году Ксавье идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск заявил, что потерял Ксавьера.