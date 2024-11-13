В США заявили о подготовке командой Трампа указа о «чистке генералов»

Команда избранного президента США Дональда Трампа работает над указом о создании военного совета для «чистки генералов». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, команда политика обсуждает проект указа, который предусматривает создание совета из бывших высокопоставленных военных, которые будут уполномочены рассматривать кандидатуры генерал-лейтенантов и генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не соответствует требованиям для руководящих должностей.

Как пишет WSJ, если Трамп одобрит приказ, он может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которым не хватает лидерских качеств. Кроме того, этот документ может оказать «отрезвляющее воздействие на высших военачальников», что ранее Трамп обещал уволить «прогрессивных» военачальников», которые способствуют многообразию в армейской среде в ущерб боеспособности.

Согласно проекту, рекомендованные к увольнению генералы будут освобождены от занимаемых должностей в их текущем статусе в течение месяца.

11 ноября пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявляла, что политик «посадит» Россию и Украину за стол переговоров в первый день после прихода в Белый дом. Кроме того, он намерен инициировать массовую депортацию мигрантов, отказаться от политики администрации Джо Байдена в области образования, в том числе по поддержке студентов-трансгендеров, уволить тысячи государственных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, а также помиловать арестованных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее на Украине оценили кадровые назначения Трампа в его будущую администрацию.