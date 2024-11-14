Публициста Стомахина заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ

Бутырский районный суд Москвы заочно заключил под стражу публициста Бориса Стомахина по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стомахина Бориса Владимировича... на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отсчитывать срок ареста будут с момента задержания в России либо с момента передачи Стомахина российской полиции при экстрадиции в РФ.

2 ноября стало известно, что Стомахина объявили в международный розыск.

В августе Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках про ВС РФ.