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Публициста Стомахина заочно арестовали за распространение фейков о ВС РФ

Суд в Москве заочно арестовал Бориса Стомахина по делу о фейках о ВС РФ

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Бутырский районный суд Москвы заочно заключил под стражу публициста Бориса Стомахина по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стомахина Бориса Владимировича... на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отсчитывать срок ареста будут с момента задержания в России либо с момента передачи Стомахина российской полиции при экстрадиции в РФ.

2 ноября стало известно, что Стомахина объявили в международный розыск.

В августе Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Стомахина за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации (ст. 20.33 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее суд вынес приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках про ВС РФ.

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