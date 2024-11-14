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На Украине рассказали о возвращении беженцев в Мариуполь

На Украине заявили о возвращении трети беженцев в Мариуполь

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Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Треть жителей Мариуполя, которые уезжали на территорию Украины, уже вернулись обратно в город. Об этом заявил советник назначенного Киевом так называемого мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, в город пытаются вернуться в первую очередь те люди, у которых там осталось жилье, оно уцелело. Андрющенко утверждает, что причиной этому якобы служит отсутствие финансовой поддержки со стороны украинских властей, а также решения жилищного вопроса на территории Украины.

«Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья», — сказал он.

В мае глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе планируют построить малые промышленные предприятия.

По его словам, во всех районах региона сохранится «промышленный уклон», это связано в том числе с пересмотром концепции развития производства с учетом антироссийских санкций и потребностей РФ. Пушилин также обратил внимание, что завод «Азовсталь» наносил серьезный экологический ущерб городу и природе.

Ранее в Госдуме заявили о будущем расцвете Угледара в ДНР.

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