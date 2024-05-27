На месте «Азовстали» запланировали построить малые промышленные предприятия

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе планируют построить малые промышленные предприятия. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Беларусь-1».

По его словам, во всех районах ДНР сохранится «промышленный уклон», это связано в том числе с пересмотром концепции развития производства с учетом антироссийских санкций и потребностей РФ. Пушилин обратил внимание, что «Азовсталь» наносил серьезный экологический ущерб городу и природе.

Чиновник уточнил, что предприятие серьезно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать.

«Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия», — сказал глава ДНР.

В октябре прошлого года Пушилин заявлял, что завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать. По его словам, из-за комбината Мариуполь никогда не считался курортным городом, так как завод загрязнял Азовское море и сам город.

Ранее в ДНР анонсировали разработку мастер-плана развития Авдеевки.