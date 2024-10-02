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В Госдуме заявили о будущем расцвете Угледара

Депутат Колесник: Угледар станет цивилизованным городом и укрепрайоном

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Угледар, который перешел под контроль российской армии, станет цивилизованным городом и укрепленным районом. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы, член парламентского комитета по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, у Угледара будет хорошее будущее. Он превратится в цивилизованный, нормальный город и укрепрайон, такой же, как и Мариуполь. Колесник отметил, что все города, которые взяла российская армия, начинают расцветать. Он добавил, что Россия восстановит Угледар, после чего люди там будут жить нормально и счастливо.

При этом парламентарий указал, что необходимо еще отодвинуть украинские войска от Угледара, чтобы их артиллерия не могла больше наносить удары по городу. Кроме того, для защиты от вражеских дронов российские военные разместят в Угледаре силы противовоздушной обороны.

1 октября в Верховной раде Украины заявили, что потеря Угледара является позором.

Ранее российские военкоры сообщили о взятии Угледара.

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