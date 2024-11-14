Эвакуированный из Палестины врач получил гражданство РФ

Эвакуированный спецбортом МЧС врач из Палестины получил российский паспорт в Удмуртии и устроился на работу по профессии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В Удмуртии мои коллеги помогли жителю Палестины оформить гражданство Российской Федерации. Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике оказали ему необходимую помощь и сопровождали весь процесс подготовки жителем Палестины требуемых для получения гражданства документов», — заявила она.

По ее словам, 23 года назад Раафат проходил обучение в Ижевской государственной медицинской академии в отделении акушерства и гинекологии. Во время обучения он познакомился с местной жительницей и женился. После окончания обучения он уехал на родину и работал в больнице.

В октябре 2023 года мужчина отправил свою семью в Россию, а сам остался в Палестине для помощи людям. Раафата эвакуировали из разрушенной больницы сотрудники МЧС РФ.

До этого Волк сообщила, что с начала текущего года министерство внутренних дел России сократило количество граждан, принятых в гражданство, на 44%.

Ранее стало известно, что более 1300 человек лишились гражданства РФ в 2024 году.