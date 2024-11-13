Число людей, получивших гражданство РФ, снизилось почти вдвое с начала года

С начала текущего года министерство внутренних дел России сократило количество граждан, принятых в гражданство, на 44%. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в интервью ТАСС.

«На 44,5% уменьшилось количество лиц, принятых в гражданство, что связано с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами, а также с ужесточением контроля в данной сфере», — отметила представитель ведомства.

Сегодня лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, напомнили, что им нужно как можно скорее принять присягу. Отмечается, что если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Это касается и детей, если решение о приеме вынесли после достижения ими 18 лет.

В МВД ранее отметили, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцев тогда освободили от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства такого требования не было.

Ранее сообщалось, что более 1300 человек лишились гражданства РФ в 2024 году.