Более 1300 человек лишились гражданства РФ в 2024 году

Более 1,3 тысячи иностранцев лишились приобретенного российского гражданства с января 2024 года по решению МВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В отношении 1 365 лиц принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Всего за период с января по октябрь силовики провели почти 250 тысяч мероприятий, призванных выявить нарушения миграционного законодательства. По словам Волк, это привело к снижению преступности среди мигрантов.

Так, с начала года число преступлений иностранцев снизилось на 2,6%, а количество привлеченных за преступления мигрантов уменьшилось на 3,8%. Отмечается, что доля совершенных иностранными гражданами преступлений от общего числа составила 4,3%.

13 ноября МИД РФ напомнил, что лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, нужно как можно скорее принять присягу. Отмечается, что если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Ранее в Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов, не знающих русский.