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Украинские БПЛА атаковали Шебекино

Губернатор Гладков: два беспилотника ВСУ нанесли удары по городу Шебекино

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Ashley Chan/Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) нанесли удары по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале cообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один беспилотник сдетонировал перед многоквартирным домом. В результате атаки пострадал один мирный житель. Его с осколочными ранениями плеча и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшему мужчине всю необходимую помощь. В многоквартирном доме повреждено остекление нескольких квартир.

Чиновник также заявил, что еще один дрон ударил по рейсовому автобусу. В результате нападения никто не пострадал. У транспортного средства повреждены остекление, задняя часть и крыша.

14 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. В результате атаки ранения получили трое бойцов СГУП «Охрана специального назначения». Их доставили в больницу Белгорода.

В этот же день Гладков также заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько воздушных целей.

Он заявил, что во время обстрела пострадала женщина. Ее с контузией и баротравмой доставили в больницу Белгорода.

Ранее российский военный сообщил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области

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