В Белгородской области пострадала женщина во время атаки ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, во время обстрела пострадала женщина. Ее с контузией и баротравмой доставили в больницу Белгорода.

Также в Белгороде повредили остекление 11 квартир в шести многоквартирных домах. Также осколки от снарядов выбили окна в одном частном доме и двух коммерческих объектах и посекли восемь легковых автомобилей.

Информация о последствиях уточняется. Все службы работают на местах.

В ночь на 12 ноября украинский БПЛА атаковал нефтебазу на территории Белгородской области. Объект находится в Старооскольском городском округе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара загорелся один из резервуаров. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. Возгорание ликвидировано.

ранее в Минобороны сообщали, что российские средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников.