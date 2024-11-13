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Российский военный сообщил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области

Доброволец Бурый: ВСУ сбрасывают боеприпасы с газом с БПЛА в Курской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов боеприпасы с газом на позиции российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщил старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый, его слова передает ТАСС.

«У противника активно работает «Баба-яга», делают сбросы, кошмарят и газом, скидывают гранаты и мины. От газа симптомы такие: рвота, головокружение», — отметил доброволец.

По его информации, дрон «Баба-яга» в основном наносит удары в ночное время суток. В Суджанском районе Курской области, подчеркнул военный, уже чувствуется, что противник ведет себя не так активно.

13 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что крупная колонна ВСУ, готовившаяся атаковать Курскую область РФ, уничтожена российскими военными в Сумской области Украины.

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.

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