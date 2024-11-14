Трое бойцов охраны спецназначения ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки ранены трое бойцов СГУП «Охрана специального назначения». Пострадавших с ранениями средней степени тяжести бригады скорой помощи доставляют в больницу №2 Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь, отметил чиновник.

Он добавил, что информация о последствиях нападения уточняется.

Днем 14 ноября Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и сбила несколько воздушных целей.

Он заявил, что во время обстрела пострадала женщина. Ее с контузией и баротравмой доставили в больницу Белгорода.

В ночь на 12 ноября украинский дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области. Объект расположен в Старооскольском городском округе. Гладков сообщал, что в результате удара загорелся один из резервуаров. Возгорание ликвидировано.

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