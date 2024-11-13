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Суд оставил в СИЗО генерала Шамарина

Суд оставил под стражей генерала Шамарина, обвиняемого во взятке в 36 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Военный суд решил оставить под стражей начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, признавшего вину в получении взятки в размере 36 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал вину в получении взятки в 36 млн рублей. Защита настаивала на смягчении меры пресечения и просила избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.

17 октября суд продлил срок содержания под стражей Шамарину до 22 января 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, генерал получал деньги от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.

Ранее был подсчитан ущерб по коррупционным делам генералов Минобороны.

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